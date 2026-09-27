Блогер Wylsacom за день потерял около 3 млн рублей из-за рекламы

Известный техноблогер Wylsacom лишился порядка 3 миллионов рублей за один день из-за рекламных споров. Об этом сообщил телеграм-канал «База».

По данным канала, суд рассмотрел сразу два иска к Валентину Петухову — это настоящее имя блогера. Первое разбирательство касалось несостоявшейся рекламной интеграции. Блогер и рекламное агентство изначально договорились о сумме в 1,5 миллиона рублей, но в процессе не сумели согласовать условия.

Заказчик потребовал вернуть деньги, однако Wylsacom, по словам адвоката, отказался это делать. В итоге средства пришлось взыскивать через суд.

Второй иск подал Роскомнадзор. Ведомство указало, что блогер не перечислил в бюджет положенные 3% с доходов от рекламы. Всего на интеграциях он заработал около 40,4 миллиона рублей, и с этой суммы насчитали налог в 1,2 миллиона.

Популярность Петухову принесли обзоры и распаковки гаджетов — именно на этом он и заработал состояние. Его несколько раз включали в рейтинг Forbes среди самых обеспеченных блогеров страны. В прошлом году в одном из интервью он говорил, что стандартная реклама на его канале обходится в 1,5–2 миллиона рублей, а крупные проекты могут стоить до 3 миллионов.

Ранее Life.ru сообщал, что Роскомнадзор с начала лета подал в суд сразу на нескольких российских блогеров, которые не перечислили в бюджет отчисления с рекламных доходов. Больше всех задолжала бывшая жена рэпера Моргенштерна* Дилара — с неё требуют 104 тысячи рублей. Следом идёт блогер и модель Дина Саева с долгом почти 99 тысяч. В список также попали Ева Коктыш, не заплатившая 45 тысяч, и фэшн-блогер Карина Нигай с долгом в 13 тысяч рублей.

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