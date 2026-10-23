Блогера Ивана Золо оштрафовали за футболку с сатанинской* символикой

Блогер Иван Золо поплатился рублём за публикацию видеороликов с символикой запрещённой экстремистской организации. Суд в Донецке признал его виновным в административном правонарушении и назначил штраф, размер которого не уточняется. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов ДНР.

Как установил Будённовский межрайонный суд, музыкант размещал запрещённые изображения на YouTube и TikTok. Речь идёт о символике «Международного движения сатанизма*», признанного экстремистским и запрещённого в России. При этом действия молодого человека, как подчёркивается в судебном сообщении, не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Постановление пока не вступило в законную силу.

История началась 17 октября, когда правоохранители прервали выступление артиста в донецком клубе «Террикон». Сотрудники полиции поднялись на сцену и увели исполнителя на глазах у публики. Позднее выяснилось, что поводом для задержания стали старые видеозаписи.

Сам Иван объяснил, что ещё в 2022 году приобрёл футболку с изображением, которое впоследствии оказалось под запретом. В этой одежде он успел снять несколько роликов. Блогер признал нарушение, пообещал убрать соответствующие публикации из интернета, а от самой вещи избавиться.

Ранее Life.ru сообщал о составлении административного протокола на Ивана Золо после задержания в Донецке. Тогда артисту пришлось перенести запланированное выступление в Мариуполе, однако остальные концерты он намеревался провести по графику.