Блогера из Петербурга отправили в СИЗО по делу об оправдании убийства Татарского

Ранее Life.ru рассказывал о задержании блогера из Петербурга после публикаций о теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский. По предварительным данным, мужчина 1974 года рождения вёл Telegram-канал с шестью тысячами подписчиков. Следователи обнаружили в его сообщениях высказывания, которые расценили как оправдание взрыва в кафе на Университетской набережной. Кроме того, автор положительно отзывался о гибели военкора, выступал за прекращение существования России и призывал военнослужащих дезертировать либо сдаваться в плен.