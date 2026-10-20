Блогера из Петербурга отправили в СИЗО по делу об оправдании убийства Татарского
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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу блогера Владимира Серебровского по делу о публичном оправдании терроризма. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.
Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Согласно постановлению, он останется в СИЗО до 11 декабря 2026 года.
Ранее Life.ru рассказывал о задержании блогера из Петербурга после публикаций о теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский. По предварительным данным, мужчина 1974 года рождения вёл Telegram-канал с шестью тысячами подписчиков. Следователи обнаружили в его сообщениях высказывания, которые расценили как оправдание взрыва в кафе на Университетской набережной. Кроме того, автор положительно отзывался о гибели военкора, выступал за прекращение существования России и призывал военнослужащих дезертировать либо сдаваться в плен.
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