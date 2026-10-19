В Санкт-Петербурге силовики задержали администратора Telegram-канала с шестью тысячами подписчиков. Как стало известно Life.ru, мужчину подозревают в публичном оправдании теракта на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский,

В Петербурге задержали блогера за оправдание теракта с гибелью Татарского. Видео © Life.ru

По предварительным данным, задержанный 1974 года рождения публиковал в своём канале сообщения антироссийской направленности. Среди них правоохранители обнаружили высказывания, которые расценили как оправдание террористического акта в петербургском кафе.

Мужчину задержали в квартире на Канонерской улице. Предположительно, именно оттуда он администрировал канал и размещал публикации. После изучения материалов следователи возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма.

По нашим данным, в своих публикациях петербуржец утверждал, что «Россия должна перестать существовать», а также агитировал российских военных сдаваться в плен или дезертировать. Кроме того, он положительно отзывался о гибели Татарского и оправдывал взрыв в кафе на Университетской набережной. Теперь блогеру грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной прогремел взрыв во время встречи Владлена Татарского с читателями. Военкор погиб, десятки посетителей получили ранения. Впоследствии суд признал Дарью Трепову* виновной в совершении теракта и назначил ей 27 лет лишения свободы.

Ранее Life.ru сообщал, что Апелляционный военный суд оставил в силе 27-летний приговор Дарье Треповой*. Суд отклонил жалобы стороны защиты по делу о взрыве в петербургском кафе.

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