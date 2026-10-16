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Регион
Опубликовано 16 октября, 20:45

Блогера Некоглая перевели из СИЗО под домашний арест в Молдавии

Обложка © Telegram / n3koglai

Обложка © Telegram / n3koglai

Молдавского блогера Некоглая (Николая Лебедева), задержанного по подозрению в торговле наркотиками, перевели из СИЗО под домашний арест. Решение 15 октября принял суд Кишинёва, сообщает издание Ziarul de Gardă со ссылкой на свои источники.

При этом прокуратура Молдавии уже обжаловала смягчение меры пресечения. Как сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Виолина Морару, прокуроры кишинёвского сектора Ботаника направили жалобу в Апелляционную палату.

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Напомним, 25-летнего блогера задержали в сентябре вместе с его 21-летней спутницей Полиной Дубровой. По версии следствия, пара могла использовать социальные сети для продвижения употребления наркотиков и их продажи. Совокупная аудитория аккаунтов фигурантов превышает 12 миллионов подписчиков. По данным молдавских СМИ, сотрудники антинаркотического подразделения около двух месяцев наблюдали за деятельностью пары, а в сентябре правоохранители провели обыски в арендованном ими доме в пригороде Кишинёва. Расследование продолжается, виновность блогера и его спутницы судом не установлена.

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Юрий Лысенко
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