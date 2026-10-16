Блогера Некоглая перевели из СИЗО под домашний арест в Молдавии

Молдавского блогера Некоглая (Николая Лебедева), задержанного по подозрению в торговле наркотиками, перевели из СИЗО под домашний арест. Решение 15 октября принял суд Кишинёва, сообщает издание Ziarul de Gardă со ссылкой на свои источники.

Напомним, 25-летнего блогера задержали в сентябре вместе с его 21-летней спутницей Полиной Дубровой. По версии следствия, пара могла использовать социальные сети для продвижения употребления наркотиков и их продажи. Совокупная аудитория аккаунтов фигурантов превышает 12 миллионов подписчиков. По данным молдавских СМИ, сотрудники антинаркотического подразделения около двух месяцев наблюдали за деятельностью пары, а в сентябре правоохранители провели обыски в арендованном ими доме в пригороде Кишинёва. Расследование продолжается, виновность блогера и его спутницы судом не установлена.