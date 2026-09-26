Проверяющих Татвола силовиков заинтересовала его дружба с Некоглаем

Связи фитнес-блогера Дамира Садыкова, известного как Татвол, с Некоглаем могут изучить в рамках проверки на возможное финансирование ВСУ. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, правоохранители намерены выяснить, сопровождались ли совместные проекты блогеров какими-либо переводами средств, которые впоследствии могли быть направлены на военные нужды Украины.

Татвол и Некоглай продолжали общаться и выпускать совместный контент после того, как последний публично выступил в поддержку Украины. В 2025 году они вместе снимали ролики в Стамбуле, в том числе тренировочный выпуск с Некоглаем. Совместный контент блогеров действительно публиковался в Сети.

В марте 2026 года имя Некоглая также появилось в стриме с участием Татвола. В опубликованной записи ему был посвящён отдельный эпизод.

Ранее поводом для проверки Татвола стал перевод украинскому бодибилдеру Сергею Духоте за онлайн-тренировку. Mash сообщал, что Духота публиковал сборы на FPV-дроны, в том числе для военнослужащих подразделений, связанных с «Азовом»*. Полиция, по данным канала, выясняет, знал ли Садыков о таких сборах и могли ли перечисленные им средства в итоге пойти на военные цели.

Сам Татвол ранее публично отказывался участвовать в покупке техники для российских военных, когда во время конфликта с другими блогерами ему предложили приобрести десять дронов в качестве условия примирения. При этом сам по себе перевод Духоте ещё не доказывает финансирование ВСУ — именно это и должно установить разбирательство.

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