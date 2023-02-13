МВД объявило в розыск блогера Некоглая
Блогер Николай Лебедев (Некоглай), который ранее был выдворен из России за нарушение миграционного законодательства, объявлен в розыск. Карточка с его установочными данными появилась в понедельник в базе МВД РФ.
В ведомстве уточнили, что блогер "разыскивается по статье УК". Номера или названия статьи МВД не называет, однако на прошлой неделе глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что Некоглай стал фигурантом дела о клевете, по которому потерпевшей выступает сама Мизулина.
Напомним, что в конце прошлого года блогером Некоглаем занялись в МВД из-за пародии на российского военного, участвующего в спецоперации на Украине, но выслали его за миграционные нарушения.