МВД объявило в розыск блогера Некоглая

Блогер Николай Лебедев (Некоглай), который ранее был выдворен из России за нарушение миграционного законодательства, объявлен в розыск. Карточка с его установочными данными появилась в понедельник в базе МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что блогер "разыскивается по статье УК". Номера или названия статьи МВД не называет, однако на прошлой неделе глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что Некоглай стал фигурантом дела о клевете, по которому потерпевшей выступает сама Мизулина.