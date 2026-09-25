Фитнес-блогера Татвола проверят на финансирование ВСУ из-за Духоты

Российского фитнес-блогера Дамира Садыкова, известного как Татвол, проверяют на возможное финансирование ВСУ после онлайн-тренировки с киевским бодибилдером Сергеем Духотой. Поводом стал перевод денег украинскому спортсмену, сообщает Mash.

Полиция выясняет, знал ли Садыков о сборах Духоты на военные нужды и могли ли перечисленные за занятие средства попасть украинской армии. Проверка началась после поступившего на блогера заявления. О возбуждении уголовного дела или предъявлении обвинения пока не сообщалось.

В июне Татвол выпустил ролик «Духота уничтожил Татвола». Блогер созвонился с живущим в Киеве спортсменом и провёл тренировку под его дистанционным руководством.

Духота является абсолютным чемпионом мира и Европы по версии NABBA и работает тренером. При этом в соцсетях он публиковал реквизиты сборов на FPV-дроны, в том числе ссылку на помощь военнослужащему третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной на базе «Азова»*.

После тренировки Садыков заявил, что они с Духотой продолжат общаться и намерены встретиться на нейтральной территории. Сам Татвол известен совместными роликами с российскими спортсменами, в том числе с бодибилдером Дмитрием Голубочкиным. По данным Mash, при подтверждении возможного финансирования блогеру может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Нижнем Тагиле арестовали мужчину по делу о финансировании террористической организации. По версии следствия, он переводил деньги через платные реакции под публикациями человека, причастного к терроризму. Общая сумма платежей составила 1148 рублей 29 копеек, фигуранта заключили под стражу.

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