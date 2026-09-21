Блогерша после конфликта с Mia Boyka заявила о попытках узнать её адрес

Блогерша Фелиция Малец, ранее вступившая в конфликт с певицей Mia Boyka (Миа Бойка), заявила о попытках неизвестных выяснить адрес её проживания и добиться личной встречи. Девушка рассказала в социальных сетях, что происходящее заставило её опасаться за собственную безопасность.

Блогер, у которой возник конфликт с певицей Mia Boyka опасается за свою безопасность. Видео © TikTok/felicia_malets

По её словам, сначала начали поступать многочисленные звонки якобы по поводу доставки цветов. При этом ни сама Малец, ни её муж никаких букетов не заказывали. Неизвестные пытались таким способом получить точные данные о месте нахождения.

Позже с блогершей связался мужчина, который настойчиво предлагал встретиться и лично обсудить возникший конфликт. Она отказалась и попросила вести дальнейшее общение через своего юриста. Однако собеседник продолжил настаивать именно на разговоре с ней.

Стилистка призналась, что происходящее её сильно пугает. Из-за настойчивых попыток неизвестных установить адрес и организовать встречу она опасается выходить из дома. Действительно ли связан конфликт с наплывом звонков — неизвестно.

Напомним, Mia Boyka собирается судиться из-за публикации стилистки, которая рассказала о конфликте вокруг неоплаченного парика. Ретро-стилистка выпустила ролик, где заявила, что артистка почти месяц не оплачивала изготовленный для съёмок парик. По словам предпринимательницы, она несколько раз напоминала о расчёте, а деньги перевели только после выхода видео. После этого представитель певицы направил стилистке претензию из-за использования сценического имени Mia Boyka. Как утверждается, имя зарегистрировано как товарный знак, а его незаконное использование может стать основанием для взыскания компенсации до 5 млн рублей. Стилистка с такими требованиями не согласилась.