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Опубликовано 4 сентября, 11:01

Миа Бойка угрожает отсудить у стилистки 5 млн из-за видео о парике

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Певица Mia Boyka (Миа Бойка) намерена обратиться в суд из-за публикации стилистки, которая рассказала о конфликте вокруг неоплаченного парика. Об этом пишет Mash Money.

Ранее ретро-стилистка выпустила ролик, в котором заявила, что артистка почти месяц не оплачивала изготовленный для съёмок парик. По словам предпринимательницы, она несколько раз напоминала о расчёте, а деньги были переведены только после выхода видео.

После этого представитель певицы направил стилистке претензию из-за использования сценического имени Mia Boyka. Как утверждается, имя зарегистрировано как товарный знак, а его незаконное использование может стать основанием для взыскания компенсации до 5 млн рублей.

Стилистка не согласилась с такими требованиями. Она заявила, что не использовала имя артистки как рекламу, название товара или коммерческое обозначение, а лишь указала личность участника описываемой ситуации.

Главный спорный вопрос — даёт ли регистрация сценического имени в качестве товарного знака право запрещать любые упоминания. Юристы отмечают, что сама по себе охрана бренда не всегда распространяется на информационные публикации. В подобных спорах суды могут учитывать цель использования обозначения. Если имя применяется для идентификации человека и описания события, а не для продвижения товаров или услуг, требования о защите товарного знака могут быть отклонены.

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Владимир Озеров
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