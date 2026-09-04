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Опубликовано 4 сентября, 05:19

Суд отменил сделку по «схеме Блиновских» — спрятать от бюджета ₽5 млн не получилось

Суд отменил продажу внедорожника Блиновского стоимостью ₽5 млн за ₽180 тысяч

Обложка © VK / Елена Блиновская

Обложка © VK / Елена Блиновская

Арбитражный суд признал недействительной продажу Jeep Wrangler Unlimited, который Алексей Блиновский передал другому владельцу за 180 тысяч рублей. Покупателю автомобиля теперь предстоит вернуть сумму, связанную с разницей между фактической ценой сделки и рыночной стоимостью машины, пишет SHOT.

Внедорожник 2020 года выпуска был продан примерно в 30 раз дешевле его реальной стоимости. При цене на рынке свыше 5 млн рублей в договоре указали сумму всего 180 тысяч рублей.

Продажа автомобиля состоялась незадолго до начала процедуры банкротства Елены Блиновской. Сделку оспорили из-за значительного расхождения между стоимостью машины и указанной в документах ценой. По итогам разбирательства около 4 млн рублей должны быть направлены на погашение долгов. Сам автомобиль ранее был приобретён на средства блогерши Елены Блиновской.

Суд признал ещё один налоговый долг Блиновской
Суд признал ещё один налоговый долг Блиновской

Ранее Life.ru сообщал, что судебные приставы объявили Алексея Блиновского в розыск из-за долгов. Его задолженность по налогам выросла до 432 тысяч рублей, а общая сумма обязательств достигает около 9,5 млн рублей. Ранее также оспаривалась продажа его внедорожника по заниженной цене.

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