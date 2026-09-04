Суд отменил сделку по «схеме Блиновских» — спрятать от бюджета ₽5 млн не получилось
Суд отменил продажу внедорожника Блиновского стоимостью ₽5 млн за ₽180 тысяч
Обложка © VK / Елена Блиновская
Арбитражный суд признал недействительной продажу Jeep Wrangler Unlimited, который Алексей Блиновский передал другому владельцу за 180 тысяч рублей. Покупателю автомобиля теперь предстоит вернуть сумму, связанную с разницей между фактической ценой сделки и рыночной стоимостью машины, пишет SHOT.
Внедорожник 2020 года выпуска был продан примерно в 30 раз дешевле его реальной стоимости. При цене на рынке свыше 5 млн рублей в договоре указали сумму всего 180 тысяч рублей.
Продажа автомобиля состоялась незадолго до начала процедуры банкротства Елены Блиновской. Сделку оспорили из-за значительного расхождения между стоимостью машины и указанной в документах ценой. По итогам разбирательства около 4 млн рублей должны быть направлены на погашение долгов. Сам автомобиль ранее был приобретён на средства блогерши Елены Блиновской.
Ранее Life.ru сообщал, что судебные приставы объявили Алексея Блиновского в розыск из-за долгов. Его задолженность по налогам выросла до 432 тысяч рублей, а общая сумма обязательств достигает около 9,5 млн рублей. Ранее также оспаривалась продажа его внедорожника по заниженной цене.
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