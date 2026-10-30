Блогерша поймала россиян в ловушку с ИИ-психологом за ₽29: с карт списывают крупные суммы

Россияне начали жаловаться на сервисы психологической помощи с искусственным интеллектом, которые привлекают клиентов дешёвыми тестами, а затем автоматически списывают значительно более крупные суммы. Как выяснила Baza, стоимость первоначальной услуги может составлять всего 29 рублей, однако впоследствии пользователи сталкиваются с попытками списания тысячи рублей.

В центре внимания оказался Telegram-бот Mary AI Psychologist. Cервис предлагает пройти психологический тест за символическую плату, после чего пользователь может столкнуться с автоматическим продлением подписки. Cпустя два дня после оплаты 29 рублей сервис пытается списать с привязанной карты 2490 рублей. Если средств недостаточно, система якобы уменьшает запрашиваемую сумму сначала до 990, а затем до 490 рублей.

Клиентов привлекают через Telegram-каналы, посвящённые психологии. После прохождения теста пользователю предлагают приобрести персональный справочник личности. Всего было обнаружено более десяти платформ с похожей схемой монетизации.

Бизнес зарегистрирован на 28-летнюю блогершу Анну, проживающую в турецкой Анталье. Пользователи жаловались на трудности с возвратом денег за неиспользованные консультации. Роспотребнадзор дважды объявлял предпринимательнице предостережения. Журналисты связались с владелицей сервиса, однако она отказалась раскрывать подробности создания бота и предложила ознакомиться с условиями использования на сайте.

Опрошенные специалисты отмечают, что разработка подобного ИИ-сервиса может занимать всего несколько часов. Основным источником дохода становятся подписки с автоматическим продлением, при которых деньги списываются через короткие промежутки времени. Эксперты рекомендуют внимательно изучать условия оплаты цифровых услуг, особенно если для доступа к недорогому тесту требуется привязать банковскую карту.