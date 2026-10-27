Вместо Мальдив — уголовные дела: Обманувшей блогеров Хатуне Аташян вменили более 30 эпизодов

Количество уголовных дел против Хатуны Аташян, обвиняемой в мошенничестве с организацией премиальных путешествий для блогеров, превысило 30. Все эпизоды объединены в одно производство, а сама женщина продолжает находиться в следственном изоляторе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

«В отношении неё в настоящее время возбуждено более 30 иных уголовных дел по факту совершения аналогичных преступлений, соединённых в одно производство», — говорится в материалах суда.

Аташян вменяют мошенничество с причинением значительного ущерба, а также в крупном и особо крупном размерах. Расследование ведётся по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ. Срок предварительного следствия продлён до 3 ноября 2026 года.

По версии правоохранительных органов, женщина предлагала популярным блогерам отдых на зарубежных курортах на особых условиях. Она представлялась турагентом и рассказывала о партнёрских соглашениях с дорогими отелями, благодаря которым путешественники могли получить существенные скидки или бесплатное проживание в обмен на рекламу.

Клиенты переводили деньги за бронирование, перелёты и дополнительные услуги. Однако впоследствии, как утверждают потерпевшие, поездки переносились под различными предлогами, а организатор переставала отвечать на сообщения.

Ранее Life.ru сообщал о задержании Хатуны Аташян в Минске после многочисленных жалоб блогеров. По данным МВД, женщина предлагала инфлюенсерам путешествия на Мальдивы и другие дорогие курорты, представляясь VIP-партнёром крупных гостиничных сетей. Блогерам обещали размещение в пятизвёздочных отелях на условиях рекламного сотрудничества, однако за отдельные услуги требовали предоплату. После получения денег поездки срывались, а организатор переставала выходить на связь. На момент задержания предварительный ущерб превышал десять миллионов рублей.