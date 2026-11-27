Блогерша Виктория Портфолио (Быкова), признанная банкротом из-за многомиллионных долгов, заявила, что её финансовые проблемы стали следствием рейдерского захвата семейного бизнеса. В беседе с Super она объяснила, что задолженность связана с инвестиционным проектом по разведению форели на Ладожском озере.

По словам блогера, семья рассчитывала создать крупное рыбоводческое предприятие, однако после появления нового партнёра Юрия Грудина между участниками бизнеса разгорелся конфликт. Портфолио утверждает, что в результате её семья потеряла контроль над компанией и лишилась недвижимости стоимостью в сотни миллионов рублей.

Виктория подчеркнула, что лично оказалась вовлечена в финансовое разбирательство из-за юридического оформления одного из предприятий её мужа Максима.

«У Максима есть одно из предприятий, оно оформлено на меня, вот почему и фигурирует моё имя. По моему заявлению удалось возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Банкротство — это просто вырванный из контекста маленький кусочек этого рейдерского захвата. Я уже официально признана потерпевшей», — заявила блогер.

Ранее стало известно, что финансовый управляющий пытается добиться передачи прав на товарные знаки Victoria Portfolio, Zlata Bykova и Miroslava Bykova для погашения долгов. Сейчас они оформлены на сестру блогера Яну Фролову. Суд уже запретил отчуждать эти бренды, однако вопрос об их возможном включении в конкурсную массу пока не решён.

Напомним, сумма требований к Портфолио приближается к 70 миллионам рублей, а процедура банкротства началась летом 2026 года. С заявлением о банкротстве Быковой обратился индивидуальный предприниматель Алексей Попович, которому она задолжала более 138 миллионов рублей. Права требования к блогеру бизнесмен приобрёл у банка, выдавшего в 2023 году кредит компании «Органический рост». Предприятие занималось разведением радужной форели в Ладожском озере, а сама Виктория была его совладелицей и выступала поручителем по кредиту.