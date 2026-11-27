Хакеры предположительно получили доступ к базе данных приложения AB.MONEY, принадлежащего блогерше Саше Belair (Александре Беляковой). В открытом доступе оказалась личная информация сотен пользователей сервиса, включая сведения о заработках, местах проживания и содержимое «дневников эмоций». Об этом сообщает Mash Money.

По данным издания, при регистрации приложение собирало подробную информацию о пользователях, в том числе об их реальном и желаемом доходе. Эти сведения использовались для нетворкинга: участники могли искать других пользователей по уровню благосостояния и устанавливать контакты с наиболее обеспеченными.

Отдельная функция AB.MONEY предназначена для так называемого программирования вселенной. Пользователям предлагают перечислить желаемые покупки и указать их стоимость, после чего приложение рассчитывает необходимый уровень заработка. Сервис также предлагает медитации и практики, направленные на формирование «денежного мышления».

Особую опасность, по информации Mash Money, представляет утечка содержимого дневников эмоций. Некоторые пользователи сохраняли в них не только личные переживания, но и пароли от аккаунтов и банковских сервисов. Теперь эти сведения, как утверждает канал, оказались в открытом доступе.

Приложение связано с блогершей Сашей Belair, известной своими курсами по финансовому мышлению и медитациями. В сервисе предусмотрены платные подписки, стоимость которых зависит от набора доступных материалов. По информации Mash Money, базовый тариф Lait обходится в 990 рублей в месяц.

Официальных комментариев представителей AB.MONEY относительно предполагаемой утечки пока не обнаружено. Независимого подтверждения масштабов инцидента также нет.