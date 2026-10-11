Суд взыскал с блогерши Саши Белаир 46 тысяч рублей в пользу Роскомнадзора

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал известную блогершу Сашу Белаир, настоящее имя которой Александра Белякова, погасить задолженность перед Роскомнадзором в размере почти 46 тысяч рублей. Соответствующее решение следует из судебных материалов.

Согласно опубликованному приказу, денежные средства подлежат взысканию с индивидуального предпринимателя Беляковой в пользу федерального надзорного ведомства. В документе указана «задолженность в размере 45 714,29 руб» у бывшей супруги блогера Сергея Косенко. Таким образом, требование Роскомнадзора о возврате указанной суммы было удовлетворено судом.

Помимо основного долга, предпринимательнице придётся перечислить ещё восемь тысяч рублей в качестве государственной пошлины. При этом конкретные обстоятельства возникновения финансовых обязательств и причины их неисполнения в судебном акте не раскрываются.

Александра Белякова известна широкой аудитории под творческим псевдонимом Sasha Belair. На личной странице во «ВКонтакте» она указала, что является ещё и певицей.

Ранее Life.ru рассказывал, что бывшая супруга блогера Сергея Косенко Александра Белякова, известная под псевдонимом Саша Белаир имеет проблемы с Роскомнадзором, который требует от неё полмиллиона рублей за неуплату обязательных отчислений с рекламы.