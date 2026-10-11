Сбой в «денежном мышлении»: Роскомнадзор требует полмиллиона с блогерши Саши Белаир

Бывшая супруга блогера Сергея Косенко Александра Белякова, известная под псевдонимом Саша Белаир, столкнулась с финансовыми претензиями от Роскомнадзора. Ведомство требует взыскать с предпринимательницы более полумиллиона рублей за неуплату обязательных отчислений с рекламной выручки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Белякова не перечислила государству положенные 3% от доходов за размещение интернет-рекламы. Теперь к её индивидуальному предпринимательству предъявлены требования на 523 тысячи рублей. При этом окончательная сумма взыскания может оказаться выше, поскольку к задолженности способны прибавиться проценты. Сведения о судебном решении пока не приводятся.

Несмотря на возникшие претензии, Александра продолжает развивать собственные коммерческие проекты. Обладательница миллионной аудитории активно продвигает косметическую продукцию и обучающие программы по созданию коротких видеороликов для социальных сетей. Кроме того, бывшая избранница Косенко считает себя специалистом по финансовой свободе и «денежному мышлению», предлагая подписчикам освоить принципы успешного заработка.

Обязательный трёхпроцентный сбор с доходов от распространения интернет-рекламы действует в России с апреля 2025 года. Его администрированием занимается Роскомнадзор. При этом речь идёт не об обычном налоге, а об отдельном платеже, предусмотренном законодательством о рекламе.

Ранее Life.ru сообщал о серии многотысячных и миллионных исков Роскомнадзора к известным российским блогерам и артистам. В частности, ведомство предъявило требования на 1,2 миллиона рублей к техноблогеру Wylsacom. Ещё 508 тысяч рублей потребовали взыскать с автоблогера Григория Завозина. Предположительно, претензии также связаны с обязательными платежами за размещение рекламы в интернете.