Суд взыскал с Екатерины Варнавы более 49 тыс. рублей в пользу Роскомнадзора
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Суд в Москве взыскал с актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы чуть более 49 тысяч рублей задолженности по обязательным отчислениям с интернет-рекламы. С заявлением обратился Роскомнадзор. Об этом говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА «Новости».
«Взыскать с ИП Варнава Екатерина Владимировна в пользу Роскомнадзора задолженность в размере 49 071,43 рублей за 3-й и 4-й кварталы 2025 года», — говорится в судебном акте.
Речь идёт об обязательных платежах с доходов от распространения рекламы в интернете. С 1 апреля 2025 года их размер составляет 3% от соответствующего квартального дохода.
Контролировать полноту и своевременность таких отчислений уполномочен Роскомнадзор.
Ранее Life.ru писал об аналогичном взыскании с певицы Саши Савельевой. Суд обязал её выплатить 32,1 тысячи рублей задолженности по рекламному сбору, а также 8 тысяч рублей госпошлины. При этом в другом похожем деле Роскомнадзор отказался от требований к Диларе Зинатуллиной: ведомство первоначально добивалось взыскания обязательных отчислений за интернет-рекламу, однако позднее отказалось от иска.
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