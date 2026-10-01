Суд взыскал с Екатерины Варнавы более 49 тыс. рублей в пользу Роскомнадзора

Суд в Москве взыскал с актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы чуть более 49 тысяч рублей задолженности по обязательным отчислениям с интернет-рекламы. С заявлением обратился Роскомнадзор. Об этом говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

«Взыскать с ИП Варнава Екатерина Владимировна в пользу Роскомнадзора задолженность в размере 49 071,43 рублей за 3-й и 4-й кварталы 2025 года», — говорится в судебном акте.

Речь идёт об обязательных платежах с доходов от распространения рекламы в интернете. С 1 апреля 2025 года их размер составляет 3% от соответствующего квартального дохода.

Контролировать полноту и своевременность таких отчислений уполномочен Роскомнадзор.

Ранее Life.ru писал об аналогичном взыскании с певицы Саши Савельевой. Суд обязал её выплатить 32,1 тысячи рублей задолженности по рекламному сбору, а также 8 тысяч рублей госпошлины. При этом в другом похожем деле Роскомнадзор отказался от требований к Диларе Зинатуллиной: ведомство первоначально добивалось взыскания обязательных отчислений за интернет-рекламу, однако позднее отказалось от иска.