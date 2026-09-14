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Опубликовано 14 сентября, 09:46

Роскомнадзор отказался от иска к экс-жене Моргенштерна* из-за рекламы

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / influesii

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / influesii

Роскомнадзор отказался от требований к блогерше Диларе Зинатуллиной, бывшей жене рэпера Моргенштерна*. Речь шла о взыскании около 81 тысячи рублей обязательных отчислений с доходов от интернет-рекламы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материалы дела.

Иск поступил в Арбитражный суд Москвы 18 августа, а спустя восемь дней его приняли к производству. 2 сентября Зинатуллина направила в суд отзыв на требования ведомства.

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После этого Роскомнадзор отказался от иска. Почему регулятор решил больше не взыскивать деньги с блогерши, в опубликованных материалах дела не уточняется.

Требования были связаны с обязательными отчислениями за распространение рекламы в интернете. С 1 апреля 2025 года рекламораспространители и операторы рекламных систем должны перечислять в федеральный бюджет 3% соответствующего дохода.

При этом ранее в материалах о споре фигурировала другая сумма. Life.ru писал, что в августе Роскомнадзор требовал взыскать с Зинатуллиной чуть более 104 тысяч рублей. Почему размер требований впоследствии изменился примерно до 81 тысячи, из опубликованных данных неясно.

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Моргенштерн* и Зинатуллина поженились в 2021 году, а в 2022-м объявили о расставании.

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* Включён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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Марина Фещенко
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