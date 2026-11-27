Блогер Виктория Быкова, известная в соцсетях под псевдонимом Victoria Portfolio, оказалась банкротом. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал её несостоятельной ещё летом 2026 года.

С заявлением о банкротстве Быковой обратился индивидуальный предприниматель Алексей Попович, которому она задолжала более 138 миллионов рублей. Права требования к блогеру бизнесмен приобрёл у банка, выдавшего в 2023 году кредит компании «Органический рост». Предприятие занималось разведением радужной форели в Ладожском озере, а сама Виктория была его совладелицей и выступала поручителем по кредиту.

В суде Быкова настаивала, что заложенного имущества рыбоводческого хозяйства достаточно для погашения задолженности. Однако выяснилось, что садки с рыбой были полностью разрушены дрейфующими льдинами ещё в феврале 2024 года.

Кроме того, суд запретил сестре блогерши распоряжаться тремя зарегистрированными на её имя товарными знаками — Victoria Portfolio, Zlata Bykova и Miroslava Bykova. Последние два связаны с именами дочерей Виктории, которые также ведут собственные страницы в соцсетях. Сама Быкова специализируется на обзорах дорогих автомобилей, ресторанов, предметов роскоши и светских мероприятий.