Блогера Лизу Миллер заочно приговорили к 4 годам колонии за отмывание 76 млн

Блогера Лизу Миллер, настоящее имя которой Елизавета Батюта, заочно приговорили к четырём годам колонии общего режима по делу об отмывании более 76 млн рублей. Кроме того, суд назначил ей штраф в размере 1 млн рублей, сообщили в прокуратуре Москвы.

36-летнюю Батюту признали виновной по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — легализация денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления.

Суд также на два года запретил блогеру заниматься деятельностью, связанной с размещением информации и администрированием сайтов и каналов в интернете. В доход государства конфискован эквивалент имущества на сумму свыше 76 млн рублей.

По данным прокуратуры, с декабря 2020-го по апрель 2024 года Миллер легализовала деньги, полученные в результате уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Более 3,7 млн рублей она направила на частичную оплату Rolls-Royce, свыше 44,3 млн — квартиры в Абу-Даби, ещё более 28,3 млн перечислила себе в виде дивидендов от подконтрольной компании.

Дело рассматривалось без участия Батюты. Она находится за границей и объявлена в розыск, ранее в отношении неё заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

История с налогами Миллер началась ещё осенью 2025 года. Тогда Life.ru сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении блогера: по версии следствия, в 2020–2022 годах она уклонилась от уплаты более 130 млн рублей налогов и легализовала часть полученных таким образом средств. Позднее стало известно, что следствие собиралось объявить Миллер в розыск, поскольку она находилась за пределами России.

Параллельно развивалась история с её долгами. В ноябре Life.ru писал, что блогер была признана банкротом при задолженности свыше 233 млн рублей. В числе имущества, которое могло пойти на расчёты с кредиторами, назывались квартиры в Москве и Краснодаре.

В июне 2026 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об отмывании более 76 млн рублей. Именно тогда была подробно раскрыта схема финансовых операций: часть средств пошла на Rolls-Royce, десятки миллионов — на недвижимость в Абу-Даби, ещё более 28 млн рублей Миллер перечислила на личный счёт в виде дивидендов.

У блогера оставался и отдельный налоговый спор. В июле Life.ru сообщал, что Миллер обратилась в Верховный суд, пытаясь оспорить доначисление примерно 178 млн рублей налогов и штрафа. Ранее три арбитражные инстанции признали выводы налоговой законными.