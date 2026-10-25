Блогерша Юлия Годунова потеряла подаренное Владом А4 кольцо за 50 млн рублей

Блогерша Юлия Годунова лишилась кольца, подаренного ей Владом А4 после рождения дочери. Дорогое украшение девушка забыла в такси около полугода назад, однако вернуть его так и не смогла. По оценке, которую Юлия получила с помощью ChatGPT, стоимость пропажи может достигать 50 миллионов рублей. Об этом блогер сообщила в своём влоге на YouTube.

Историю исчезновения драгоценности Годунова рассказала в своём влоге. По её словам, обнаружив пропажу, она обратилась в службу поддержки такси, чтобы связаться с водителем. Найти мужчину удалось, но разговор не помог вернуть подарок.

Как утверждает блогер, сначала таксист долго не выходил на связь, а затем стал предлагать разные объяснения исчезновения украшения. Ни одна из этих версий не привела к возвращению кольца владелице.

В итоге Юлия решила обратиться в правоохранительные органы. По её словам, после подачи заявления полиция возбудила уголовное дело. При этом о задержании подозреваемых или обнаружении драгоценности девушка не сообщала.

Особую ценность кольцу придавала история подарка. Влад А4 преподнёс его возлюбленной после появления на свет их дочери Оливии. Таким образом, украшение было для Годуновой не просто дорогим аксессуаром, но и напоминанием о важном семейном событии.

Ранее Life.ru рассказывал о рождении дочери Влада Бумаги и Юлии Годуновой. Девочка, которую назвали Оливией, появилась на свет 8 мая 2024 года. Радостной новостью родители поделились спустя неделю: Юлия опубликовала чёрно-белые фотографии из роддома, подписав их словами «Наша Оливка наконец-то с нами». Влад А4 также показал поклонникам трогательный снимок с новорождённой дочерью. Пара объявила о беременности ещё в январе того же года, опубликовав совместные фотографии с короткой подписью «Ждём».