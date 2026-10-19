Блогерше Улановой вменили 1781 эпизод мошенничества на 130 млн рублей

Блогерша Екатерина Уланова и её супруг Алексей предстанут перед судом в Екатеринбурге по делу о мошенничестве на сумму свыше 130 миллионов рублей. Предпринимательнице вменяют сразу 1781 преступный эпизод, её мужу — 1017. Потерпевшими признаны 247 человек, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.

Первое заседание назначено на 20 октября в 10:00. Рассматривать дело будет Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга под председательством судьи Сергея Вербенко.

По версии следствия, супруги зарабатывали на продаже дорогостоящей техники через интернет-магазин «Уланова-бюро». Покупателям обещали брендовые стайлеры для волос, смартфоны и другие товары по ценам значительно ниже рыночных. Однако после оплаты многие клиенты так и не дождались своих заказов.

Предполагаемая схема действовала с декабря 2021 года по апрель 2025-го. Уланова рекламировала не только товары, но и подарочные сертификаты, специальные лоты и платные подписки, якобы открывавшие доступ к особенно выгодным покупкам. Как считает следствие, предпринимательница изначально не собиралась выполнять часть обещаний, а после получения денег переставала отвечать клиентам.

Согласно материалам прокуратуры, с августа 2022 года по январь 2025-го блогерша действовала совместно с супругом в составе организованной группы. Общий ущерб от предполагаемых махинаций превысил 130,7 миллиона рублей.

Екатерине Улановой предъявлены обвинения по трём частям статьи 159 УК РФ: 1017 эпизодов мошенничества, относящихся к части четвёртой, четыре — к третьей и ещё 760 — ко второй. Алексею Уланову вменяют 1017 преступлений по части четвёртой той же статьи.

Расследование завершилось ещё летом. В июне материалы уголовного дела, насчитывающего 221 том, поступили в суд. Тогда же Улановой продлили содержание под стражей до 14 декабря. Позже возник вопрос о передаче дела в другой районный суд Екатеринбурга, однако соответствующее постановление было обжаловано.

Ранее Life.ru рассказывал о похожей истории в Рязани, где предпринимательницу заподозрили в обмане покупателей техники Apple на восемь миллионов рублей. Женщина предлагала знакомым смартфоны и компьютеры по сниженным ценам, объясняя скидки наличием собственных каналов поставки. Поначалу клиенты действительно получали заказы, но затем продавец начала затягивать сроки и перестала выходить на связь. Среди более чем 50 пострадавших оказалась блогерша, передавшая ей 2,5 миллиона рублей.