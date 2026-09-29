Блогершу из Казахстана арестовали из-за танцев в Сети в день траура

Жительницу Петропавловска Ирину Антоненко арестовали на десять суток после прямого эфира с танцами в день общенационального траура в Казахстане. Ранее полиция ограничилась профилактической беседой, однако после общественного резонанса дело дошло до суда.

25 сентября блогерша включила трансляцию с музыкой и танцами. На возмущение зрителей она ответила, что лично не знала погибших военнослужащих и не считает, что из-за произошедшего её жизнь должна остановиться.

Первоначально женщине вынесли официальное предостережение о недопустимости антиобщественного поведения. Позднее Антоненко записала видео с извинениями, однако в итоге суд назначил ей административный арест. По данным местного издания Qazaqstan Media, блогерша также лишилась работы санитарки.

Общенациональный траур в Казахстане был объявлен после трагедии на учениях Военно-морских сил в Мангистауской области. Из 17 военнослужащих, оказавшихся в море из-за резкого ухудшения погоды, троих удалось спасти, 14 погибли.