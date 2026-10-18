Российские блогеры Михаил Литвин и Адель Вейгель объявили, что впервые станут родителями. Радостной новостью супруги поделились в социальных сетях, опубликовав фотографии с округлившимся животом будущей мамы и снимком УЗИ.

По словам Вейгель, о беременности она узнала ещё семь месяцев назад, однако всё это время продолжала вести активный образ жизни. Блогерша выступала на концертах, участвовала в съёмках, путешествовала по работе и занималась обустройством семейного дома.

«Все это время и по сей день я работала, выступала на аренах, проводила съёмки, летала в другие города с концертами, занималась переездом, таскала шкафы, строила дом. <...> Беременность, как вы поняли, спокойной не получилась», — поделилась Адель.

Михаил Литвин также эмоционально отреагировал на предстоящее пополнение в семье. Обращаясь к будущему ребёнку, блогер пошутил, что тот ещё даже не представляет, какие у него родители.

О беременности пары стало известно спустя чуть больше года после их свадьбы. Литвин и Вейгель поженились летом 2025 года, устроив масштабное торжество в Подмосковье.