Блок Нетаньяху лидирует после подсчёта 97,3% голосов, но не получает большинства

Блок партий во главе с «Ликудом» Биньямина Нетаньяху сохраняет преимущество на выборах в Израиле, однако пока не получает парламентского большинства. По предварительным данным после подсчёта 97,3% голосов, его участники могут рассчитывать на 53 из 120 мест в Кнессете — на восемь меньше необходимых 61. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии.

«Ликуд» претендует на 27 мандатов и остаётся крупнейшей партией. Следом идёт «Яшар» Гади Айзенкота с 21 местом. Вместе оппозиционные партии его блока получают 48 мандатов. Ещё 19 кресел предварительно достаются арабским политическим силам: 11 — «Объединённому списку» и восемь — РААМ. Они учитываются отдельно от двух основных блоков. Распределение мест ещё может измениться до завершения подсчёта.

К слову, лидерство партии само по себе не гарантирует её руководителю пост премьера. Президент выбирает кандидата после консультаций, а сформированный кабинет должен получить вотум доверия Кнессета. На первоначальную попытку отводится 28 дней с возможным продлением ещё максимум на 14.

Напомним, подсчёт голосов в Израиле планируют завершить сегодня, 29 октября, а окончательные результаты парламентских выборов опубликовать не позднее 4 ноября. При этом блок Нетаньяху хоть и лидирует, но с очень небольшим перевесом. В Израиле обвинили в подобной ситуации «иностранное вмешательство», которое якобы мешает «честным» выборам и лидерству партии Нетаньяху.