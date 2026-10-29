Нетаньяху предложили покончить с политикой в обмен на помилование

Президент Израиля Ицхак Герцог якобы рассматривает возможность заключения политической сделки с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Согласно предполагаемому плану, глава правительства сохранит свой пост ещё на два года, после чего окончательно уйдёт из политики в обмен на полное помилование по уголовным делам, сообщает израильский телеканал C14.

По данным журналистов, Герцог продвигает подобный сценарий уже около двух лет. Инициатива предполагает создание коалиционного правительства с ротацией премьер-министров, в котором Нетаньяху первым возглавит кабинет. Такой вариант рассматривается на фоне парламентских выборов, по итогам которых ни один из политических блоков пока не получил уверенного большинства.

Телеканал отмечает, что Нетаньяху может настаивать на праве первым занять кресло премьера, чтобы продолжить сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом в течение следующих двух лет. При этом окончательная конфигурация правительства будет зависеть от распределения депутатских мандатов после завершения подсчёта голосов.

Однако канцелярия президента Израиля категорически опровергла публикацию C14, назвав сведения о предполагаемой сделке полностью вымышленными. Там подчеркнули, что не занимаются спекуляциями относительно процедуры формирования нового кабинета министров.

Согласно заявлению администрации Герцога, официальные итоги парламентских выборов должны поступить президенту в следующую среду. После этого он проведёт консультации с представителями партий и определит, кому поручить формирование правительства.

В Израиле пока продолжается подсчёт бюллетеней, в том числе голосов, поданных в специальных двойных конвертах военнослужащими и другими категориями избирателей. Окончательные результаты определят, удастся ли партиям сформировать правящую коалицию без проведения новых выборов.