«Ему нечего терять»: Политолог раскрыл, как Нетаньяху может попытаться удержать власть

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может попытаться отложить парламентские выборы с помощью новой военной операции против Ирана. Такой сценарий допустил израильский политолог Саймон Ципис в беседе с НСН. По мнению эксперта, риск потери власти и возможных юридических последствий способен подтолкнуть премьера к резкому обострению ситуации.

«Он отдаст приказ нанести удар по Ирану, а голосование будет сорвано и будет введено чрезвычайное положение. В таком случае выборы можно отложить даже на год», — предположил Ципис.

Политолог считает, что положение Нетаньяху осложняется уголовными делами и накопившимися претензиями к его правительству. Он также упомянул подозрения в связях людей из окружения премьера с Катаром. При этом эксперт не представил доказательств того, что Нетаньяху действительно намерен использовать военную операцию для переноса голосования.

Поводом для обсуждения стало сообщение израильского 12-го канала о разногласиях между политическим и военным руководством страны. По сведениям телеканала, начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир выступил против проведения некой операции, связанной с Ираном, непосредственно перед выборами. Генерал якобы потребовал письменного распоряжения с юридическим обоснованием такого решения.

Ципис также обратил внимание на сильные оппозиционные настроения в израильском обществе. Одним из наиболее заметных противников действующего премьера он назвал бывшего начальника Генштаба Гади Айзенкота. По мнению политолога, вокруг него могут объединиться избиратели, выступающие за смену руководства страны.

Парламентские выборы в Израиле назначены на 27 октября. На фоне приближающегося голосования продолжается обсуждение возможной новой операции против Ирана, однако официального решения о её проведении или переносе выборов не объявлено.