В Евросоюзе возникли новые разногласия из-за возможных переговоров с Россией о будущем европейской безопасности. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ряд европейских лидеров выступают за подготовку к такому диалогу, однако другие представители объединения считают подобные шаги преждевременными. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, фон дер Ляйен и некоторые политики в частных беседах настаивают на необходимости продемонстрировать готовность к переговорам. Они рассчитывают таким образом сохранить заинтересованность Вашингтона и Москвы в дипломатическом процессе.

Однако эта позиция встретила сопротивление внутри ЕС. Часть европейских лидеров выступает против обсуждения новой архитектуры безопасности до прекращения огня на Украине. Своё несогласие они выражают как публично, так и в закрытых переговорах.

Среди противников преждевременного диалога — канцлер Германии Фридрих Мерц. Он считает, что действующая система европейской безопасности уже существует и её основу составляют НАТО и сложившиеся международные договорённости.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас также призвала соблюдать последовательность переговоров. По её мнению, сначала необходимо добиться прекращения огня, затем согласовать условия мирного урегулирования и только после этого переходить к обсуждению долгосрочной безопасности континента.

При этом Москва неоднократно заявляла о готовности обсуждать с европейскими странами будущую архитектуру безопасности. Президент России Владимир Путин 22 октября поддержал идею американской стороны включить этот вопрос в более широкий переговорный процесс с учётом интересов России и Украины.