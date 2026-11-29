Криптовалюта WLFI, выпущенная проектом семьи президента США Дональда Трампа World Liberty Financial, потеряла более половины стоимости за сутки. Цифровой актив обновил исторический минимум, передаёт Bloomberg.

Стоимость токена опустилась ниже двух центов, а его падение относительно максимума 2025 года достигло 94%. Проблемы возникли и у другой криптовалюты компании — стейблкоина USD1, курс которого привязан к американскому доллару. Он ненадолго подешевел до 94 центов, после чего почти полностью восстановил стоимость.

Обвал произошёл на фоне конфликта с миллиардером и основателем блокчейна Tron Джастином Саном, который, по собственным словам, вложил в проект не менее 45 миллионов долларов. Предприниматель обвинил представителей World Liberty Financial в использовании кредитных схем для вывода средств и призвал криптовалютные биржи прекратить торги WLFI и USD1.

Противостояние бизнесмена с компанией продолжается с весны. В апреле Сан подал иск против World Liberty Financial, обвинив её в вымогательстве и заморозке принадлежащих ему токенов. Представители проекта отвергли обвинения и в мае подали встречный иск о клевете.

В World Liberty Financial объяснили продажу части резервных активов необходимостью сократить долговую нагрузку и снизить финансовые риски. Между тем криптобиржа Binance начала проверку обстоятельств принудительного закрытия фьючерсных позиций по WLFI. Некоторые трейдеры пожаловались, что даже прибыльные сделки в итоге обернулись для них убытками.

Ранее Life.ru сообщал, что мемкоин самого Дональда Трампа опустился ниже одного доллара. Перед встречей американского президента с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином 19 ноября цифровая монета торговалась на уровне 96 центов. После промежуточных выборов в Конгресс США её стоимость снижалась более чем на 14,5% за сутки.