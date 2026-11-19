Стоимость мемкоина президента США Дональда Трампа практически не изменилась перед первой трёхсторонней встречей лидеров России, Китая и Соединённых Штатов. По состоянию на 10:33 мск 19 ноября криптовалюта TRUMP дешевела всего на 0,03% за сутки, свидетельствуют данные торгов.

На криптовалютной бирже Binance за один токен давали 0,9606 доллара. Таким образом, на момент торгового среза рынок не демонстрировал резких колебаний стоимости мемкоина на фоне предстоящих переговоров.

В четверг, 19 ноября, Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп должны провести первую в истории отдельную трёхстороннюю встречу. Переговоры запланированы в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Ожидается, что лидеры обсудят вопросы стратегической стабильности и международной безопасности.

Ранее Life.ru сообщал об обвале мемкоина TRUMP более чем на 14,5% после промежуточных выборов в Конгресс США. 5 ноября цифровой актив опускался до 1,26 доллара, а днём ранее терял почти 10%. Снижался и связанный с первой леди США токен MELANIA, потерявший более 99,5% стоимости относительно своего исторического максимума.

Сложная ситуация наблюдалась и на более широком криптовалютном рынке. Так, 14 ноября биткоин опустился ниже 66 тысяч долларов, растеряв практически весь рост предыдущих месяцев. Крупнейшая криптовалюта вернулась к значениям августа, потеряв более 21 тысячи долларов относительно сентябрьского пика.