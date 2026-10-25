Bloomberg раскрыло секретное подразделение ВСУ, стоящее за ударами вглубь России

За серией дальнобойных атак ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам стоит украинское подразделение под названием «Кайрос». Как сообщает Bloomberg, формирование специализируется на ударах беспилотниками и другими средствами поражения, а для оценки результатов своих операций использует в том числе видеозаписи очевидцев из соцсетей.

Изначально «Кайрос» представлял собой отдельный батальон, однако со временем его значительно расширили. Теперь подразделение действует в статусе 7-го отдельного центра Сил беспилотных систем ВСУ. По данным агентства, его военнослужащие участвовали в атаках на нефтеперерабатывающие предприятия, газовые терминалы и морские танкеры.

Интересную деталь раскрыл командир формирования с позывным Рэй. По его словам, после запуска беспилотников украинские военные отслеживают сообщения из различных источников, чтобы понять, каких результатов удалось добиться. Среди них — публикации в социальных сетях, где очевидцы выкладывают кадры с мест происшествий.

Причём такие видеозаписи оказываются лишь частью общей картины. Как утверждает офицер, аналитики также сопоставляют сообщения очевидцев с разведывательной информацией и другими доступными данными. Собранные сведения помогают подразделению оценивать последствия проведённых операций.

Bloomberg отмечает, что возможности украинских сил по нанесению дальних ударов заметно изменились. Если прежде военные использовали преимущественно беспилотники сравнительно небольшой дальности, то теперь в их распоряжении появились более совершенные средства поражения. При этом, по информации агентства, расширение атак сопровождается ростом самого подразделения и увеличением числа выполняемых им задач.