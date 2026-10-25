Трамп потерял терпение: Удары ВСУ по российским НПЗ стали для него «красной тряпкой»

Продолжающиеся атаки украинских войск на российские нефтеперерабатывающие заводы стали серьёзным раздражителем для президента США Дональда Трампа. Как сообщает CNN со ссылкой на эксперта Центра новых евразийских стратегий Джона Лоу, действия Киева вызывают всё большее недовольство американского лидера на фоне ухудшения отношений между двумя странами.

По оценке Лоу, попытки Украины продолжать удары по российской нефтепереработке действуют на Трампа словно красная тряпка на быка. При этом у Вашингтона по-прежнему достаточно инструментов, чтобы влиять на решения Киева, несмотря на сокращение прямой финансовой поддержки.

Речь идёт прежде всего о военной, экономической и политической сферах. Украина остаётся зависимой от американских разведданных и технологий, без которых её оборонные возможности могут существенно сократиться. Именно эта зависимость, как отмечается в материале, позволяет Белому дому сохранять влияние на украинское руководство.

Не всё просто и с европейской помощью. Даже когда союзники Киева готовы оплачивать поставки американского оружия, окончательное согласование таких сделок зависит от Пентагона. Таким образом, администрация Трампа сохраняет дополнительные рычаги давления на украинские власти.

Обстановка между Вашингтоном и Киевом тем временем продолжает накаляться. Как ранее писала The Wall Street Journal, отношения Трампа и Владимира Зеленского опустились до самой низкой точки после их громкой перепалки в Белом доме в феврале 2025 года. Американский президент неоднократно призывал прекратить удары по российским НПЗ, а также публично высказывался за смену украинского руководства.