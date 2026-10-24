Зеленский объяснил хамство в адрес Трампа нежеланием казаться слабым

Владимир Зеленский признал, что не всегда соблюдает дипломатические формальности в общении с союзниками, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. Свою резкую манеру разговора он объяснил необходимостью демонстрировать твёрдость на посту главы государства.

«Украина сейчас не может позволить себе слабого президента», — заявил Зеленский в интервью ABC News.

Украинский политик не стал отрицать, что порой бывает недостаточно вежливым с зарубежными партнёрами. При этом он дал понять, что считает жёсткую позицию необходимой в нынешних обстоятельствах.