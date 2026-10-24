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Опубликовано 24 октября, 17:36

Зеленский объяснил хамство в адрес Трампа нежеланием казаться слабым

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский признал, что не всегда соблюдает дипломатические формальности в общении с союзниками, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. Свою резкую манеру разговора он объяснил необходимостью демонстрировать твёрдость на посту главы государства.

«Украина сейчас не может позволить себе слабого президента»,заявил Зеленский в интервью ABC News.

Украинский политик не стал отрицать, что порой бывает недостаточно вежливым с зарубежными партнёрами. При этом он дал понять, что считает жёсткую позицию необходимой в нынешних обстоятельствах.

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Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский потребовал от Трампа одинакового отношения к нему и Владимиру Путину. В интервью британскому журналисту Стивену Бартлетту он также выразил недовольство задержками поставок американских ракет и отсутствием новых санкций против России.

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Наталья Афонина
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