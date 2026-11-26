Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings может вновь понизить кредитный рейтинг Польши на фоне растущего государственного долга и политических рисков. Экономика страны, объём которой достиг порядка триллиона долларов, оказалась на переломном этапе своего развития, пишет Bloomberg.

Ситуацию осложняет противостояние премьер-министра Дональда Туска с президентом Каролем Навроцким, затрудняющее принятие мер по оздоровлению государственных финансов. Ожидается, что бюджетный дефицит Польши в 2026 и 2027 годах составит около 7% ВВП — это один из самых высоких показателей в Евросоюзе.

В начале ноября S&P уже ухудшило прогноз по кредитному рейтингу Польши со стабильного до негативного, сохранив долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне A-. Ещё в сентябре агентство Moody’s понизило рейтинг страны с A2 до A3. По его оценке, к 2027 году государственный долг Польши достигнет 68,9% ВВП.

Приближение парламентских выборов, запланированных на осень следующего года, дополнительно ограничивает возможности правительства по сокращению бюджетных расходов.

При этом польский бизнес уже заговорил о необходимости поиска новых источников экономического роста. По мнению соучредителя крупнейшего польского ретейлера одежды LPP Марека Пехоцкого, прежние механизмы развития ещё не исчерпаны, однако стране пора задуматься о формировании новых.

На фоне финансовых трудностей Варшава уже начала пересматривать некоторые международные обязательства. Недавно Туск объявил об отказе от дальнейших взносов в программу закупки американского оружия для Украины. Глава правительства объяснил такое решение необходимостью финансировать собственную оборону.