Расходы Евросоюза на выплату процентов по государственному долгу продолжат увеличиваться и к 2028 году достигнут 2,4% ВВП. Это будет самый высокий показатель более чем за десять лет. Такие оценки содержатся в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии, представленном в ноябре 2026 года.

Согласно документу, ещё в 2025 году на обслуживание задолженности приходилось 1,9% ВВП объединения. Увеличение расходов связано с ростом государственного долга и подорожанием новых заимствований. Правительствам приходится привлекать средства на финансовых рынках под более высокие процентные ставки, что увеличивает стоимость обслуживания уже существующих обязательств.

Еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис обратил внимание на эту тенденцию во время презентации прогноза. По его словам, европейские государства столкнулись с ростом доходности облигаций и премий за риск по государственным долговым обязательствам.

«Обслуживание долга становится всё более дорогим. Европа не осталась в стороне от роста доходности облигаций на мировых рынках и высоких премий за риск по государственным долговым обязательствам», — заявил Домбровскис.

При этом увеличиваются не только процентные расходы, но и общий объём задолженности. По расчётам Еврокомиссии, соотношение государственного долга к ВВП ЕС вырастет с 82,6% в 2025 году до 85,6% в 2028-м. В странах еврозоны показатель за тот же период увеличится с 88,6% до 91,3%.

Дополнительную нагрузку на бюджеты создаёт дефицит. Если в 2025 году он составлял в среднем 3,1% ВВП Евросоюза, то в 2026-м достигнет 3,6%, в 2027-м — 3,7%, а в 2028 году может увеличиться до 3,8%. Одновременно растёт число государств, превышающих установленный в ЕС ориентир по дефициту в 3% ВВП. Если в 2026 году таких стран ожидается 12, то к 2028-му их количество может увеличиться до 16 из 27 членов объединения.

Домбровскис также предупредил, что сочетание растущих бюджетных дефицитов и удорожания заимствований осложняет финансовое положение европейских государств. По его оценке, правительствам необходимо проводить более осторожную бюджетную политику.

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