«Еэсовским буратинам приготовиться»: Захарова предупредила Европу о новых тратах
Захарова обратилась к «еэсовским буратинам» после новой просьбы Киева о деньгах
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на заявление Владимира Зеленского о необходимости найти дополнительные 25 млрд евро для Украины. Дипломат предупредила европейских союзников Киева о новых финансовых расходах.
«Еэсовским буратинам приготовиться!» — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Поводом для комментария стало выступление украинского президента перед участниками заседания Конгресса местных и региональных властей. Зеленский заявил, что для обеспечения потребностей страны в 2027 году необходимо 115 млрд евро.
Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский запросил у западных партнёров 115 миллиардов евро на 2027 год. Из этой суммы Киев рассчитывает получить 90 миллиардов по двум европейским кредитным программам, однако ещё 25 миллиардов пока остаются необеспеченными. При этом Еврокомиссия уже предложила выделить Украине дополнительный кредит на 45 миллиардов евро, но для его предоставления необходимо согласие стран ЕС.