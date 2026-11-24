Поводом для комментария стало выступление украинского президента перед участниками заседания Конгресса местных и региональных властей. Зеленский заявил, что для обеспечения потребностей страны в 2027 году необходимо 115 млрд евро.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский запросил у западных партнёров 115 миллиардов евро на 2027 год. Из этой суммы Киев рассчитывает получить 90 миллиардов по двум европейским кредитным программам, однако ещё 25 миллиардов пока остаются необеспеченными. При этом Еврокомиссия уже предложила выделить Украине дополнительный кредит на 45 миллиардов евро, но для его предоставления необходимо согласие стран ЕС.