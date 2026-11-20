Киев рассчитывает получить от западных стран $115 млрд в 2027 году. О пересмотре финансовых потребностей сообщил главарь киевского руководства Владимир Зеленский на пресс-конференции в Берлине.

Изначально Украина рассчитывала привлечь $45 млрд. Однако после консультаций с военным руководством и министром обороны выяснилось, что стране потребуется ещё $70 млрд. Экс-комик признал, что найти такую сумму будет непросто.

«У нас уже есть положительные сигналы: 45 плюс 45 — это 90. А 90 ближе к 115, чем 45. Так что мы найдём ещё 25», — сказал он.

Аналогичная потребность в финансировании может возникнуть и в 2028 году. Зеленский выразил надежду, что к тому времени боевые действия завершатся. Однако даже после окончания конфликта Украине потребуются средства на содержание армии, развитие оборонного производства, восстановление энергетической инфраструктуры и экономики.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что «коалиция желающих» считает вступление Украины в НАТО и ЕС лучшей гарантией её безопасности. По его мнению, членство в двух объединениях позволит избежать новых конфликтов в Европе на протяжении десятилетий. Одновременно на встрече в немецкой столице определили дальнейшую роль европейских государств в дипломатическом урегулировании конфликта.