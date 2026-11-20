Трамп надеется, что Зеленский готов заключить соглашение по Украине
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Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что главарь киевского руководства Владимир Зеленский поддержит договорённости о прекращении конфликта на Украине. Об этом сообщает корреспондент Fox News Айша Хасни.
По словам республиканца, российский лидер Владимир Путин уже выразил желание заключить сделку. Трамп выразил надежду на то, что Зеленский также хочет пойти на урегулирование.
Ранее Дональд Трамп заявил, что не намерен принимать решения по Украине, игнорируя позицию украинского руководства. При этом конкретные условия возможных договорённостей не приводились. В то же время Владимир Зеленский заявил, что «коалиция желающих» считает вступление Украины в НАТО и ЕС лучшей гарантией её безопасности.
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