Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что главарь киевского руководства Владимир Зеленский поддержит договорённости о прекращении конфликта на Украине. Об этом сообщает корреспондент Fox News Айша Хасни.

По словам республиканца, российский лидер Владимир Путин уже выразил желание заключить сделку. Трамп выразил надежду на то, что Зеленский также хочет пойти на урегулирование.