Президент США Дональд Трамп не намерен принимать решения по Украине, игнорируя позицию Владимира Зеленского. Об этом американский лидер заявил в интервью NBC.

Глава Белого дома дал понять, что не собирается договариваться о будущем Украины без учёта мнения её руководства. При этом конкретные условия возможных договорённостей в приведённом сообщении не раскрываются.

Заявление прозвучало на фоне трёхсторонних переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшихся 19 ноября в китайском Шэньчжэне.