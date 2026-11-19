Трамп отказался решать судьбу Украины без учёта мнения Зеленского
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Президент США Дональд Трамп не намерен принимать решения по Украине, игнорируя позицию Владимира Зеленского. Об этом американский лидер заявил в интервью NBC.
Глава Белого дома дал понять, что не собирается договариваться о будущем Украины без учёта мнения её руководства. При этом конкретные условия возможных договорённостей в приведённом сообщении не раскрываются.
Заявление прозвучало на фоне трёхсторонних переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшихся 19 ноября в китайском Шэньчжэне.
Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп оценил свой визит в Китай на 12 баллов из десяти. Американский президент остался доволен поездкой, в ходе которой провёл переговоры с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.