США намерены ввести пошлины против Китая, Евросоюза и ещё 14 торговых партнёров, определяя размер тарифов для каждой страны по итогам индивидуального расследования. Об этом сообщили Bloomberg и Reuters.

Управление торгового представителя США (USTR) завершает проверку государственных субсидий, которыми зарубежные правительства поддерживают национальных производителей. Вашингтон выясняет, позволяют ли такие меры выпускать избыточные объёмы продукции и создавать дополнительное давление на американскую промышленность.

Расследование охватывает Китай, ЕС, Индию, Японию, Южную Корею, Мексику, Вьетнам, Тайвань, Таиланд, Малайзию, Индонезию, Швейцарию, Норвегию, Сингапур, Бангладеш и Камбоджу. Правовой основой для новых тарифов станет раздел 301 Закона о торговле 1974 года. Администрация Дональда Трампа намерена воспользоваться им после того, как Верховный суд США отменил введённые ранее пошлины, признав незаконным применение закона о чрезвычайных экономических полномочиях.

При определении ставок американская администрация намерена учитывать условия ранее заключённых торговых соглашений. Для товаров из ЕС, Японии и Южной Кореи предельный тариф составит 15%, для малайзийской продукции — 19%. В отношении Китая Вашингтон рассчитывает сохранить потолок пошлин на уровне 20%. Однако это условие зависит от продления торгового перемирия между двумя странами, срок которого истекает 10 января.