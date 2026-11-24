Bloomberg: США введут индивидуальные ставки пошлин для торговых партнёров
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США намерены ввести пошлины против Китая, Евросоюза и ещё 14 торговых партнёров, определяя размер тарифов для каждой страны по итогам индивидуального расследования. Об этом сообщили Bloomberg и Reuters.
Управление торгового представителя США (USTR) завершает проверку государственных субсидий, которыми зарубежные правительства поддерживают национальных производителей. Вашингтон выясняет, позволяют ли такие меры выпускать избыточные объёмы продукции и создавать дополнительное давление на американскую промышленность.
Расследование охватывает Китай, ЕС, Индию, Японию, Южную Корею, Мексику, Вьетнам, Тайвань, Таиланд, Малайзию, Индонезию, Швейцарию, Норвегию, Сингапур, Бангладеш и Камбоджу. Правовой основой для новых тарифов станет раздел 301 Закона о торговле 1974 года. Администрация Дональда Трампа намерена воспользоваться им после того, как Верховный суд США отменил введённые ранее пошлины, признав незаконным применение закона о чрезвычайных экономических полномочиях.
При определении ставок американская администрация намерена учитывать условия ранее заключённых торговых соглашений. Для товаров из ЕС, Японии и Южной Кореи предельный тариф составит 15%, для малайзийской продукции — 19%. В отношении Китая Вашингтон рассчитывает сохранить потолок пошлин на уровне 20%. Однако это условие зависит от продления торгового перемирия между двумя странами, срок которого истекает 10 января.
Ранее The Wall Street Journal сообщал, что Вашингтон готовится повысить таможенные пошлины на товары из Китая, Евросоюза и десятков других стран. О новых торговых мерах могут объявить уже на этой неделе. Результаты расследования должен представить торговый представитель США Джеймисон Грир. Помимо Китая и 27 государств Евросоюза, повышение пошлин может затронуть Японию и Южную Корею.