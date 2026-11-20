Встреча американского лидера Дональда Трампа, президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина стала крупным дипломатическим успехом российского президента и показала, что попытки Запада изолировать Москву не достигли цели. Такую оценку в колонке для Bloomberg Opinion представил колумнист Марк Чемпион.

По мнению автора, саммит в Шэньчжэне знаменует уход прежнего либерального мирового порядка. Собравшиеся за одним столом руководители трёх крупнейших военных держав продемонстрировали формирование нового центра международной политики, в котором европейские страны рискуют утратить прежнее влияние.

«Этот саммит должен был состояться и, несмотря на отсутствие содержательных результатов, знаменует собой нечто историческое: уход прежнего либерального мирового порядка и окончательное унижение Европы», — подчёркивает Чемпион.

Обозреватель также обратил внимание на символическое значение встречи. По его оценке, сам факт переговоров на таком уровне оказался важнее их результатов: прежняя система международных отношений уступает место формату, в котором ключевые решения всё чаще зависят от договорённостей крупнейших держав.

Ранее в ООН поддержали позицию России, США и Китая о недопустимости ядерной войны. Соответствующее положение вошло в Декларацию о мире, которую Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин приняли 19 ноября после переговоров в китайском Шэньчжэне. Помимо подтверждения недопустимости ядерного конфликта, стороны договорились продолжать диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.