Bloomberg узнал о переговорах с окружением Трампа по смягчению нефтяных санкций против РФ

Американская фирма Qorvis в середине марта обсуждала с высокопоставленными советниками Дональда Трампа временное смягчение ограничений против российской и иранской нефти. Такая мера должна была поддержать стабильность рынка, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Вскоре Минфин США выдал краткосрочные разрешения на продажу и разгрузку попавшей под санкции нефти, которая уже находилась на танкерах. Послабление не означало полной отмены ограничений и распространялось только на застрявшие в море грузы.

Повлияли ли рекомендации Qorvis на решение американских властей, неизвестно. Bloomberg подчёркивает, что установлена лишь последовательность событий, но не прямая связь между ними. Ранее Qorvis работала с сингапурской Wellbred Capital и помогала провести ребрендинг Coral Energy в 2Rivers Group. Неназванные западные чиновники, на которых ссылается агентство, связывают эти структуры с иранским нефтетрейдером Хоссейном Шамхани и азербайджанским бизнесменом Этибаром Эйюбом.

Собеседники Bloomberg утверждают, что представители Qorvis консультировали связанные с бизнесменами компании по санкционной политике и взаимодействию с властями США. Фирма категорически отрицает работу непосредственно на Шамхани и Эйюба, а также получение денег от подсанкционных лиц.

Руководитель Qorvis Саманта Солт заявила, что компания не была обязана регистрироваться в США в качестве иностранного агента, поскольку оба бизнесмена не являлись её клиентами.

Ранее Life.ru писал, что в Палате представителей США пока нет единой позиции по законопроекту, предусматривающему ужесточение санкций против России. Лидер демократического меньшинства Хаким Джеффрис заявил, что ряд его однопартийцев выступает против документа из-за опасений относительно расширения полномочий администрации Дональда Трампа. В частности, против законопроекта, по словам Джеффриса, решительно возражали Ричард Нил и Грегори Микс. Они считают, что предложенные меры могут предоставить президенту дополнительные возможности для введения пошлин и санкций. Демократы опасаются, что Трамп и его администрация способны злоупотребить такими полномочиями.