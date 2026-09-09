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Опубликовано 9 сентября, 11:48

«Сами виноваты»: Захарова заявила об упущенной выгоде порта Гамбурга из-за санкций

Захарова заявила, что санкции лишили порт Гамбурга выгодного транзита

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Порт Гамбурга лишился значительной части потенциальной выгоды от транзита товаров между Азией и Россией после присоединения Германии к антироссийским ограничениям. Такую оценку дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 9 сентября.

По словам дипломата, Гамбург прежде мог выполнять роль одного из ключевых связующих звеньев между азиатскими рынками, европейской логистикой и российскими регионами — вплоть до Дальнего Востока.

«Это же надо как податься на вот эти русофобские мифы и упустить не то, что выгоду на будущее, а разрушить свое благосостояние, которое формировалось столетиями», — заявила Захарова.

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Значительная часть азиатских грузов раньше проходила через Гамбург и далее направлялась через Европу в Россию. Решение присоединиться к санкционной политике, по мнению представителя МИД, лишило порт возможности сохранить этот транзитный поток.

Ранее Life.ru рассказывал, как Захарова отреагировала на очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза, назвав ограничения продолжением прежней политики Брюсселя.

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Марина Фещенко
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