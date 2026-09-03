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Опубликовано 3 сентября, 12:40

Суд в Гамбурге назначил дату процесса по делу о диверсии на «Северных потоках»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Судебный процесс над гражданином Украины Сергеем Кузнецовым, которого подозревают в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», начнётся в Германии 14 октября. Соответствующее решение принял Высший земельный суд Гамбурга. Инстанция допустила дело к рассмотрению по существу и открыла судебное производство.

В суде заявили, что располагают достаточным количеством улик, чтобы рассматривать Кузнецова как подозреваемого в преступлениях, связанных с подрывом объектов инфраструктуры.

Ему вменяют, в частности, применение запрещённых методов войны, нападение на гражданские объекты, совершение взрыва, разрушение сооружений и нарушение работы общественных предприятий.

Первый этап процесса рассчитан на 16 заседаний — с 14 октября по 17 декабря. Дополнительные слушания запланированы на январь и февраль, их график пока согласовывается.

Хата с краю, ничего не знаю: Зеленский открещивается от диверсии на «Северных потоках»
Хата с краю, ничего не знаю: Зеленский открещивается от диверсии на «Северных потоках»

Ранее генпрокуратура Германии предъявила обвинения украинцу Сергею Кузнецову по делу о подрыве «Северных потоков». По данным следствия, в 2022 году он был офицером ВСУ и вместе с другими военными разработал план диверсии по поручению украинских властей. Кузнецов руководил группой, в которую входили водолазы, шкипер и взрывник. Ещё одного подозреваемого в подрыве «Севпотоков» – украинца Владимира Журавлёва – задержали во время съёмок голливудского фильма.

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Наталья Демьянова
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