Суд в Гамбурге назначил дату процесса по делу о диверсии на «Северных потоках»

Судебный процесс над гражданином Украины Сергеем Кузнецовым, которого подозревают в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», начнётся в Германии 14 октября. Соответствующее решение принял Высший земельный суд Гамбурга. Инстанция допустила дело к рассмотрению по существу и открыла судебное производство.

В суде заявили, что располагают достаточным количеством улик, чтобы рассматривать Кузнецова как подозреваемого в преступлениях, связанных с подрывом объектов инфраструктуры.

Ему вменяют, в частности, применение запрещённых методов войны, нападение на гражданские объекты, совершение взрыва, разрушение сооружений и нарушение работы общественных предприятий.

Первый этап процесса рассчитан на 16 заседаний — с 14 октября по 17 декабря. Дополнительные слушания запланированы на январь и февраль, их график пока согласовывается.

Ранее генпрокуратура Германии предъявила обвинения украинцу Сергею Кузнецову по делу о подрыве «Северных потоков». По данным следствия, в 2022 году он был офицером ВСУ и вместе с другими военными разработал план диверсии по поручению украинских властей. Кузнецов руководил группой, в которую входили водолазы, шкипер и взрывник. Ещё одного подозреваемого в подрыве «Севпотоков» – украинца Владимира Журавлёва – задержали во время съёмок голливудского фильма.