Российские военнослужащие группировки войск «Юг» уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку «Акация», которую используют в том числе в тактике «блуждающего орудия». О поражении техники 19 октября сообщили в Министерстве обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

Особенность такой тактики заключается в постоянной смене огневых позиций. Артиллерийская установка наносит удар по цели и быстро покидает место стрельбы, чтобы избежать обнаружения и ответного огня противника.

Подобные манёвры позволяют артиллеристам затруднять контрбатарейную борьбу. Однако, как следует из сообщения российского оборонного ведомства, одну из таких установок украинские войска потеряли на участке ответственности Южной группировки.

«Противник потерял до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и 20 автомобилей», — говорится в сводке Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что российские подразделения улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Новосёловки, Краматорска и Семёновки в Донецкой Народной Республике.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении британской бронемашины Snatch и американской установки HIMARS в зоне СВО. По данным Минобороны России от 8 октября, обе единицы техники были поражены бойцами группировки «Запад». Тогда же ведомство заявило об уничтожении самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», 12 автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы.