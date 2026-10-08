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Опубликовано 8 октября, 12:05

ВСУ потеряли в зоне СВО британскую бронемашину Snatch и установку HIMARS

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вооружённые силы Украины за сутки потеряли британскую боевую бронированную машину Snatch и пусковую установку американской РСЗО HIMARS. Такие данные привело Минобороны России в свежей сводке о ходе СВО.

Обе единицы иностранной техники были ликвидированы в зоне ответственности группировки войск «Запад». Кроме них, российское военное ведомство сообщило об уничтожении самоходной артиллерийской установки «Гвоздика». Также в список вошли 12 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

«Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, боевая бронированная машина Snatch производства Великобритании, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 12 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщили в Минобороны.

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Британские бронемашины Snatch уже попадали в сводки российского военного ведомства. В сентябре Life.ru сообщал о потере ВСУ сразу двух образцов британской техники — Snatch и Husky. Тогда первую машину, по данным Минобороны, уничтожили в зоне ответственности одной российской группировки, а вторую — на другом участке фронта. В общей сложности за сутки ведомство сообщало о потерях нескольких единиц бронетехники западного производства.

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Николь Вербер
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