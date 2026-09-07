Вооружённые силы Украины за сутки потеряли две боевые бронированные машины британского производства — Snatch и Husky TSV. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, бронемашина Snatch была уничтожена в зоне ответственности группировки войск «Запад». Там же украинские подразделения потеряли свыше 170 военнослужащих, 12 автомобилей и три артиллерийских орудия.

«Потери противника составили свыше 170 военнослужащих, боевая бронированная машина Snatch производства Великобритании, 12 автомобилей и 3 артиллерийских орудия», — говорится в сводке.

Ещё одна британская машина — Husky TSV — была потеряна, по данным российского военного ведомства, в зоне ответственности «Южной» группировки войск. Минобороны также заявило о более чем 200 потерянных ВСУ военнослужащих, 23 автомобилях и двух орудиях полевой артиллерии.

Обе модели относятся к британской защищённой колёсной технике. Snatch создан на базе Land Rover и первоначально использовался британскими военными для патрулирования, а Husky TSV предназначен для перевозки личного состава и выполнения вспомогательных задач.

Ранее Life.ru рассказывал, как редкий британский бронеавтомобиль Snatch ВСУ был уничтожен в Сумской области. Тогда кадры поражения машины опубликовал связанный с группировкой войск «Север» телеграм-канал.