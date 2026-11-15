Министр торговли США Говард Лютник оказался под угрозой увольнения на фоне скандала вокруг поставок американских чипов в Китай. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь потребовал его отставки, обвинив в ненадлежащем контроле за деятельностью Nvidia. Соответствующее заявление политик опубликовал в социальной сети X.

По мнению Блюменталя, действия главы Минторга могли создать угрозу национальной безопасности США. Сенатор считает, что Лютник препятствовал усилению контроля за экспортом передовых процессоров и тем самым способствовал сохранению доступа китайских компаний к американским технологиям.

В центре разбирательства оказалась сингапурская компания Megaspeed, закупавшая оборудование Nvidia. Американские власти подозревают, что через неё высокопроизводительные чипы могли попадать в Китай в обход экспортных ограничений. Дополнительное внимание к компании привлекли сообщения о предполагаемых связях одной из её руководительниц с китайской разведкой.

Претензии к Лютнику возникли и внутри администрации Дональда Трампа. Министр финансов Скотт Бессент публично заявил, что несколько американских ведомств месяцами добивались внесения Megaspeed в торговый чёрный список. Однако окончательное решение оставалось за Министерством торговли, которое так и не ввело ограничения.

На фоне разногласий в Белом доме начали обсуждать возможность отставки Лютника. По информации американских СМИ, соответствующие консультации проходили 13 ноября. При этом официального решения об увольнении министра пока нет, а администрация президента ранее заявляла о сохранении доверия к нему.

Скандал уже привлёк внимание Конгресса. Лютник согласился выступить перед банковским комитетом Сената 10 декабря и ответить на вопросы о контроле за экспортом американских микросхем. Законодатели намерены выяснить, почему подозрительные компании не были своевременно включены в санкционные списки.

Ситуация осложнилась после отставки многолетнего руководителя Nvidia Дженсена Хуанга. Он покинул пост на фоне сообщений о личных отношениях с женщиной, которую американские спецслужбы подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой. При этом обвинения в шпионаже и причастность Лютника к возможным нарушениям экспортного законодательства пока не доказаны.