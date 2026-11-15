Сингапурская компания Megaspeed, связанная с поставками вычислительных мощностей на базе чипов Nvidia, заявила, что китайская предпринимательница Элис Хуанг больше года не имеет к ней отношения. По утверждению компании, женщина официально покинула её 30 августа 2025 года. Об этом сообщает CNBC.

«Элис Хуанг официально покинула Megaspeed 30 августа 2025 года и в данный момент не имеет никакой должности в компании», — говорится в заявлении компании.

В Megaspeed также отказались обсуждать личную жизнь предпринимательницы. При этом компания отвергла утверждения СМИ о нарушениях в её деятельности и цепочках поставок, назвав их не подкреплёнными проверяемыми доказательствами. Для внутреннего расследования привлечены внешние юристы.

Заявление прозвучало на фоне скандала вокруг бывшего руководителя Nvidia Дженсена Хуанга. Американские СМИ сообщили о его предполагаемом романе с Элис Хуанг, которую в США заподозрили в связях с китайской разведкой. Пекин отверг эти обвинения, назвав их беспочвенными.

Megaspeed представила свою позицию относительно прежней работы Элис Хуанг. Что подтверждено в деле Nvidia, а что остаётся версией — в общем обзоре Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что Илон Маск поддержал петицию за возвращение Дженсена Хуанга в Nvidia. Миллиардер выразил готовность подписать обращение в защиту основателя корпорации, покинувшего руководство на фоне скандала.